Paraguay confirma el primer fallecido por coronavirus

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay anunció este viernes, el fallecimiento de un paciente a causa del coronavirus que afecta al mundo.

Hugo Díez Pérez, doctor de 69 años, se encontraba recluido en la unidad de terapia intensiva motivo de la enfermedad. El paciente habría contraído el virus luego de estar en contacto con un caso importado.

Las autoridades del país informaron que el fallecido no podrá ser velado en cumplimiento con los protocolos establecidos, por lo que se espera un entierro directo o la cremación.

Lamentamos informar el fallecimiento de uno de nuestros pacientes a causa del Coronavirus #COVID19.

El mismo se encontraba internado en terapia intensiva desde hace varios días.

Nuestras más sentidas condolencias a la familia.

Seguimos en la lucha. — Ministerio de Salud (@msaludpy) March 21, 2020

El hecho ocurrió luego de que el presidente Mario Abdo Benítez, diera a conocer la medida de extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril y el aislamiento total, con excepciones para el sector alimentación, farmacéutico y financiero hasta el 28 de marzo.

Paraguay tiene confirmado 18 contagiados con Covid-19. Los dos primeros casos provinieron, uno de Ecuador y otro de Argentina.



El Gobierno ha aumentado las restricciones con el objetivo de parar la propagación del virus en el país, informando que quienes no acaten las medidas de contingencia deberán cumplir con la sanción que aplique la Fiscalía, las cuales no han sido informadas hasta los momentos.