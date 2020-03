Ecuador registra 28 casos y 2 muertes por coronavirus

Ministra de Salud, Catalina Andramuño, explicó como es el manejo de cadáveres de las víctimas por #COVID. Debe ser embalado en una funda y no está permitido el velatorio abierto. No se permite el embalsamiento. Añadió que "una vez fallecida ya no hay transmisión del virus". pic.twitter.com/sM5uZYt0hz