Hallan semienterrada a niña que salió a almorzar con un amigo en Perú

Conmoción generó en la ciudad de Pucallpa, región peruana de Ucayali, el hallazgo del cadáver de una escolar de quince años, cuya desaparición fue reportada por sus familiares el pasado 2 de marzo.

La adolescente, según peritos forenses, fue violentada sexualmente y luego estrangulada.

En #pucallpa realizan vigilia para exigir justicia para Darlene una chica de 15 que fue encontrada sin vida con signos de haber sido quemada y violentada sexualmente. pic.twitter.com/HWjDjYK1WQ No existe tregua, las muertes siguen, tenemos grave crisis. — Iván Odicio Rios (@IvanOdicio) March 10, 2020

Los restos mortales fueron descubiertos semi enterrados en un área agrícola, ubicada en el caserío de Pampas Verde, a la altura del kilómetro 24 de la carretera Federico Basadre. Darlene Oleidi R. O. vivía solo con su abuela, Aydee Angélica del Águila de 62 años de edad.

Ella fue quien la reportó como desaparecida el lunes antepasado. Doña Aydee acudió a la comisaría de Campoverde para formular la denuncia correspondiente. “Nunca la buscaron. Me dijeron que espere en casa porque seguro se había ido con algún enamorado”, se quejó indignada.

@JulianaOxenford , Hola Juliana, me es penoso está noticia, es un familiar mío en Pucallpa, desapareció y el viernes pasado fue hallada asesinada, violada y la quemaron, solo tenía 15 años. Qué los casos de feminicidio no solo sean Lima, se conozca que está crisis es todo Perú. pic.twitter.com/fWn65xRYoP — Iván Odicio Rios (@IvanOdicio) March 8, 2020

El hecho

La abuela contó que la mañana del 2 de marzo, Darlene Oleidi le pidió permiso para visitar a un amigo, quien la había invitado a almorzar.

A las 2.30 de la tarde de ese día, aseguró, la contactó por teléfono. “Dijo que no me preocupara y que aún no habían almorzado. Después, volví a llamarla varias veces y no contestó”.

Trascendió que el amigo con quien se habría reunido la menor se llama Paul y también es quinceañero. El muchacho se encuentra no habido, informó el medio local La República.