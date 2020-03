Asesinan a estudiante en México: "Si algún día soy yo, sepan que jamás me rendí"

Fotografía: Twitter

Un nuevo feminicidio volvió a conmocionar a México, en un contexto marcado por el repudio hacia la violencia contra la mujer y los asesinatos de féminas en ascenso, desencadenado cientos de manifestaciones y hasta un paro nacional.

Una estudiante de la Universidad Iberoamericana de León fue asesinada a balazos la madrugada del último domingo 8 de marzo. Los hechos se registraron en la comunidad de Ordeña, en Salamanca, cuando la joven, identificada como Nadia Verónica Rodriguez Saro Martínez, de 23 años, retornaba a su hogar luego de dejar en su casa a una amiga con la que asistió a una fiesta.

La víctima conversaba telefónicamente con su novio cuando fue atacada a balazos la madrugada de este domingo. Así, lo confirmó Carlos A. Pérez Arredondo con quien llevaba una relación de siete años.

El hecho

El enamorado de la víctima narró, en su cuenta de Facebook, que ambos se encontraban hablando por celular cuando se desató el siniestro que acabó con la vida de Nadia Verónica, incluso detalló los angustiantes momentos que vivió al otro lado del teléfono cuando escuchó los primeros disparos.

“No pasaron ni dos minutos cuando me estabas preguntando que cómo me había ido en road trip y en eso escuche lo que no quería aceptar”, señaló.

Agregó que tras lo sucedido intentó comunicarse con ella una y otra vez, pero la joven ya había fallecido: “Una maldita ráfaga de una pistola, el silencio llegó y dejaste de contestarme, yo gritándote en el teléfono que si estabas bien, mandándote mensajes y no ya no pude volver a escuchar tu voz”, informó La República.