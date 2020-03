Autoridades sanitarias confirman un sexto caso de COVID-19 en México

ULISES RUIZ / AFP

La Secretaría de Salud de México confirmó este viernes un sexto caso de COVID-19 en el país en un paciente de más de 70 años, además de 36 pacientes en condición de sospechosos y otros 163 negativos.



El sexto caso de COVID-19 es además el primer paciente "que llegó en una condición grave", confirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, en una rueda de prensa.

López-Gatell resaltó que el enfermo es una persona mayor a 70 años que presentaba tensión arterial alta y actualmente se encuentra en condición delicada pero estable después de que se logró estabilizarlo en las últimas 24 horas.



El paciente se localiza en un hospital del central Estado de México y tiene "pocos contactos".



Confirmó que al volver a México procedente de Italia, el pasado 21 de febrero, el paciente comenzó a presentar síntomas por lo que buscó ayuda médica de inmediato y "no tuvo oportunidad de propagar" la enfermedad.



López-Gatella indicó que este enfermo tiene dos familiares que actualmente se encuentran asintomáticos no obstante que se les han tomado muestras para análisis para descartar o confirmar.



El especialista confirmó que los otros cinco infectados con COVID-19 del país presentaron una enfermedad leve, casi sin síntomas, y reiteró que hay una persona que tiene el coronavirus pero que no ha desarrollado síntomas.



López-Gatell confirmó que México continúa en este momento en el escenario uno, de importación de la infección, lo que se combate con detección y aislamiento como medida de control en un sitio alejado al contacto con otras personas.



El Gobierno de México se encuentra en una fase de cuantificar los insumos necesarios para enfrentar al coronavirus y los casos de COVID-19 que se presenten en un hipotético escenario el epidémico, con miles de contagiados.



Actualmente, el Gobierno mexicano cuenta con insumos para afrontar el actual escenario de coronavirus aunque analiza comprar material para construir una reserva estratégica que le permita cubrir un hipotético escenario de 300.000 enfermos de COVID-19.