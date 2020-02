Rogelia fue violada y golpeada; la creyeron muerta, pero sobrevivió

Fotografía: Twitter

Rogelia, una joven de 25 años, fue agredida sexual y físicamente la noche del pasado viernes por un chofer de transporte público que circulaba por calles de la alcaldía mexicana de Cuajimalpa.

El agresor de la joven originaria de Chiapas, quien trabajaba como empleada doméstica desde hace tres años en la Ciudad de México, la presionó tan fuerte del cuello que la dejó inconsciente y después la abandonó sobre la carretera México-Toluca, pensando que estaba muerta, pero Rogelia sobrevivió.

Me quedé viéndola y no la reconocía, hasta que me dijeron ella es tu hermana, pero estaba toda golpeada”, aseguró Arsenio, hermano de Rogelia.

A día siguiente, autoridades de la alcaldía de Cuajimalpa en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciaron la investigación para establecer la ruta que habría seguido el chofer y recuperar imágenes de cámaras de seguridad.

En los videos difundidos por Imagen Noticias, sólo se observa el momento en el que el chofer detiene la unidad, a la orilla de la carretera y se echa de reversa, desaparece de la toma por unos segundos y después se retira.

Rogelia fue violada y golpeada brutalmente por un chofer de trasporte público, el sujeto abandonó su cuerpo semidesnudo sobre la carretera México-Toluca pensando que estaba muerta, pero solo estaba inconsciente. Así habrían sucedido los hechos: pic.twitter.com/ArnpqQKbBS — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) February 28, 2020

Las autoridades sabían la ruta de transporte público que había tomado Rogelia y la hora en la que lo abordó, sin embargo, el camión tenía bloqueado por completo todos sus indicativos, una de las cosas que afectaban la investigación”, aseguró Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa.

Durante cuatro días, los agentes de investigación rastrearon la unidad donde la joven habría sido agredida; la encontraron a través de la publicidad que el camión tenía a los costados y al revisar la información sobre los horarios de la Ruta 4.

La noche de este martes, las autoridades lograron detener al chofer, a quien se le encontró droga dentro de la unidad, por lo que fue trasladado al Ministerio Público correspondiente.

Feminicidio en grado de tentativa

Luego de ser dada de alta, Rogelia reconoció al agresor entre otros cuatro sujetos que le presentaron, a través de imágenes, por lo que fue girada la orden de aprehensión contra el chofer por feminicidio en grado de tentativa y violación.

La noche del jueves, el hombre fue enviado al Reclusorio Oriente por orden de un juez de control, donde se definirá en las próximas horas su situación jurídica acusado de violación y feminicidio en grado de tentativa.

Rogelia fue dada de alta el pasado miércoles, aún tiene algunas partes del cuerpo inflamadas por los golpes. La joven y su familia piden que el agresor permanezca en la cárcel para que no vuelva a lastimar a ninguna otra mujer, informó Excélsior.