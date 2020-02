Presuntos feminicidas de Fátima fueron trasladados a cárceles de Ciudad de México

Referencia.

Gladys Giovana y Mario Alberto, los presuntos feminicidas de la niña Fátima Cecilia, fueron trasladados la tarde de este viernes a dos cárceles en Ciudad de México.

Los principales señalados por el secuestro y feminicidio de la niña de 7 años fueron trasladados de la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, a la Fiscalía Antisecuestros de la capital mexicana, tras liberarse las órdenes de detención en su contra.

Posteriormente, Gladys Giovana fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, mientras que Mario Alberto fue llevado al Reclusorio Varonil Preventivo Oriente, ambos penales en la capital mexicana.

Se espera que este fin de semana se celebre la primera audiencia, en la que los presuntos responsables del feminicidio de Fátima comparecerán ante un juez de control, dando comienzo al proceso penal.

Mientras, la abogada defensora de Gladys Giovana, Angélica Urbina, anunció que dejaba el caso por presuntas amenazas en su contra. "La mamá de Giovana ya sabe que dejamos el caso por las amenazas. Han sido muchas las que hemos recibido", dijo la defensora, según El Universal.

Indignación por el caso



La noche del miércoles, las autoridades anunciaron la detención de Gladys Giovana y Mario Alberto en la localidad La Palma, municipio de Isidro de Fabela, en el Estado de México. Según detallaron las autoridades, la aprehensión de los presuntos asesinos se logró gracias a una denuncia ciudadana.

De tu interés: "Mi esposo quería una niña para que fuera su novia" confesó la secuestradora de Fátima

La desaparición y posterior asesinato de Fátima conmocionó a la sociedad mexicana. El pasado martes 11, la pequeña fue vista por última vez en las puertas de la escuela Enrique C. Rébsamen, ubicada en Santiago Tulyehualco, un poblado ubicado en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía de Xochimilco.

El pasado domingo las autoridades encontraron el cuerpo de la menor en una bolsa de plástico de la colonia Los Reyes de la alcaldía de Tláhuac, aledaño a Xochimilco.

En los días siguientes se informaría que la niña fue sacada de la escuela por Gladys Giovana y luego llevada a un domicilio en la calle Camino Ancho, de la alcaldía Xochimilco. A partir de este momento, se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos (unos 105.757 dólares) y se pidió a la ciudadanía información para localizar a la mujer.

La Policía de Ciudad de México logró ubicar el domicilio de la pareja e hicieron un cateo en el lugar, en donde hallaron "un suéter y zapatillas similares a las que portaba la probable responsable el día del evento; así como varios cinchos de plástico negro, similares a los que fueron utilizados para inmovilizar a la víctima".

Tras haber sido detenidos en el Estado de México, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, aclaró que el secuestro (y posterior feminicidio) de Fátima "no fue por dinero".

"El móvil se sabe que no fue por dinero, pero no se va a dar más datos, no se hablará más por morbo", dijo García en una conferencia conjunta con la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

La pareja, Gladys y Mario Alberto, tienen tres hijos menores de edad, los cuales quedaron bajo cuidado de un familiar, según informaron las autoridades.