México: Adolescente fue asesinada de un disparo en la cabeza

Foto: Radio Formula

Los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima en México han enlutado al país y han puesto en evidencia las preocupantes cifras de violencia contra las mujeres y niñas que allí se viven.

Una joven de 17 años de edad, identificada como Jaqueline Ramírez, fue encontrada muerta la mañana de este martes en el balneario de Coyuca de Benítez, en Guerrero.

Según informaron las autoridades, el cuerpo sin vida de la muchacha se encontró a las 8:20 de la mañana, en la calle principal de la comunidad de Los Cimientos.

Te puede interesar: Con mariachis, globos y peluches dan último adiós a Fátima (Videos)

El cuerpo de una joven de 17 años de edad, fue hallado en Los Cimientos, municipio de Coyuca de Benítez, su cuerpo presenta un disparo en la cabeza. https://t.co/HGSujcqZJJ — La Silla Rota (@lasillarota) February 18, 2020

Ha transcendido que la joven contaba con apenas 17 años de edad, y vivía en la colonia Tierra y Libertad en la localidad ya mencionada.

Jaqueline había denunciado acoso por parte de policías

La adolescente había denunciado, en días pasados, a autoridades policiales por acoso. Según expresó, a través de redes sociales, un grupo de policías le tomó fotos después de que ella se negara a darles su número de teléfono.

“Ya me tienen hasta la verga esos putos chilangos ora me tomaron fotos me cargan coraje solo porque no les quise pasar mi número y porque no les hice caso”, es parte de la denuncia que hizo la joven los días pasados en sus redes sociales.

También puedes ver: México: Fiscalía aumenta penas de prisión por feminicidio y abusos

“Si algo me llega a pasar o a mi familia, es contra ellos”, escribió a través de su cuenta de Facebook. La joven acusó además de corruptos e irresponsables a los policías municipales de Coyuca.

Torturaron y asesinaron a Jaqueline Ramírez de 17 años luego de que denunció en redes sociales a policías municipales de Guerrero. El gobernador @HectorAstudillo no se ha pronunciado. pic.twitter.com/BRCCzvpP4x — vampipe ⍨ (@vampipe) February 19, 2020

Debido a la denuncia que realizó antes de su muerte, se ha relacionado este suceso con el hallazgo de su cuerpo sin vida el martes 18 de febrero.