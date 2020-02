Asamblea de El Salvador realizó sesión extraordinaria

Foto: Referencia.

La Asamblea Nacional de El Salvador, realiza este lunes una sesión extraordinaria para abordar la crisis institucional generada por el jefe de Estado, Nayib Bukele, tras militarizar el órgano legislativo para presionar a los congresistas y aprobar un polémico préstamo para plan gubernamental.

"Lo de ayer fue un acto de violación y una gran ofensa al Parlamento, por la militarización que se hizo, francotiradores y el despliegue de PNC. Todo con el fin de dar un golpe de Estado a la Asamblea, que fue elegida democráticamente. Esto es condenable", denunció la diputada Nidia Díaz.

Asimismo, los diputados señalan que el ingreso de militares al parlamento es una clara violación a la Constitución por parte del presidente, "irrumpió violentamente al recinto legislativo, militarizó el Salón Azul, amenazó con disolver el Congreso, instrumentalizó, desnaturalizó las funciones de la FAES y PNC, y persiguió a sus opositores hasta sus viviendas", agregó el diputado Rodolfo Parker.

Dip. Nidia Díaz: Lo de ayer fue un acto de violación y una gran ofensa al Parlamento, por la militarización que se hizo, francotiradores y el despliegue de PNC. Todo con el fin de dar un golpe de Estado a la #AsambleaSV, que fue elegida democráticamente. Esto es condenable. pic.twitter.com/toqaPe64sZ — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) February 11, 2020

El punto donde logró aprobación mayoritaria, con un total de 71 puntos, fue el comunicado con seis puntos:

1. Condena la irrupción del poder Legislativo; 2. Rechazo a los hechos del pasado domingo como violación de independencia de la Asamblea; 3. Rechazo a la ocupación ilícita por parte del presidente; 4. Pedir a organizaciones sociales solidaridad; 5. Exigir al presidente el cese de sus amenazas; 6. Pedir al jefe de Estado que acate la resolución adoptada por la Corte Suprema de Justicia.

Te puede interesar: Asamblea Legislativa de El Salvador condena acciones del presidente

Dip. Rodolfo Parker: El Pdte. Bukele violó la Constitución, irrumpió violentamente al recinto legislativo, militarizó el Salón Azul, amenazó con disolver el Congreso, instrumentalizó, desnaturalizó las funciones de la FAES y PNC, y persiguió a sus opositores hasta sus viviendas. pic.twitter.com/hqD67rPxWF — Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) February 11, 2020

La sesión se había suspendido en horas de la mañana por orden del presidente de la entidad, Mario Ponce, quien aludió falta de garantías, "se suspende hasta nuevo aviso la sesión plenaria extraordinaria que estaba programada para este día", agregó.

El pasado domingo, el jefe de Estado convocó a una sesión para la aprobación de un préstamo por 109 millones de dólares para financiar un plan de seguridad, pero autorizando la presencia de militares e integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC), para presionar a los legisladores.

"Los diputados están ofendidos y castigarán al pueblo no aprobando los fondos que prometieron aprobar hoy (...) de nuevo mintieron, no es de extrañarse, lo hacen siempre. Lo que no entiendo, es cómo hay gente que los defiende, aunque sean una minoría", señaló Bukele.