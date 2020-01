Marcha en Brasil por las víctimas de la tragedia en la minera Vale

A VALE DESTRÓI O POVO CONSTRÓI! Mais de 350 atingidos e atingidas percorrerão cerca de 300 quilômetros em caravana por toda a bacia do rio Paraopeba. O ato de largada da marcha de 1 ano do crime será no dia 20 de janeiro, em Belo Horizonte. #Brumadinho #SomosTodosAtingidos pic.twitter.com/bsM9lMg9b5