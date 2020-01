Presentan nuevos avances de la Mesa de Diálogo Nacional en Venezuela

Fotografía: Twitter

En el marco de una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Nacional entre la delegación del Gobierno presidido por Nicolás Maduro y de la oposición venezolana, sus voceros presentaron este viernes nuevos avances alcanzados entre las dos partes.

El representante del Gobierno, el diputado Francisco Torrealba, felicitó a los diputados que dieron un paso adelante con la elección de una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional (AN), realizada el domingo en el recinto legislativo.

"La junta directiva actual fue la electa por mayoría de diputados", recordó el parlamentario, quien destacó que solo se ejerce este cargo en la sede de la AN y no en lugares que no corresponden. Igualmente, prevén reunirse con los integrantes de la nueva junta directiva.

"Deben apegarse a las normas de la Constitución. Todo que es diputado que no tiene deudas con la justicia tiene las puertas abiertas de la AN para seguir legislando", insistió.

Por la oposición declaró a los medios el dirigente Javier Bertucci, quien reiteró que continuarán trabajando para garantizar el respeto a la institucionalidad en el país, por lo que reconocen a la nueva junta directiva instalada.

“Reconocemos la directiva que se nombró dentro de las instalaciones del Hemiciclo y con la mayoría de diputados. Debemos seguir por la parte institucional no podemos prestarnos para un juego que se hace afuera de las instituciones”, dijo.

Además, aseveró que no apoyarán "ningún tipo de anarquía galopante" que no esté enfocada en proponer soluciones a los problemas en la nación suramericana, rechazando las acciones de sectores extremistas de la oposición que buscan "continuar en el conflicto".

Nuevas medidas cautelares

Los representantes de ambas partes anunciaron que, de acuerdo a lo acordado en la mesa de diálogo, este viernes se definieron medidas cautelares para la liberación de 14 personas, decisión que se suma a la realizada en 2019.

Al respecto, Bertucci detalló la lista de los detenidos que fueron beneficiados con este recurso, mientras que Torrealba aseguró que próximamente se harán nuevas liberaciones.

Elecciones parlamentarias

Bertucci y Torrealba también declararon que en la mesa de diálogo se discute una posible fecha para las anunciadas elecciones parlamentarias a realizarse con el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) cuyos integrantes serán designados una vez que la AN retome sus funciones para este período.

Asimismo, dijeron que no se ha establecido la fecha definitiva, pero esperan llegar a un acuerdo entre las partes. Primero, Torrealba espera que el Parlamento venezolano salga del desacato en el cual se mantuvo y así continuar con el procedimiento legal correspondiente, informó Telesur.