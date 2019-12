Asamblea de Ecuador rechaza proforma de Lenín Moreno

Fotografía: Twitter

La Asamblea de Ecuador, rechazó este martes la Proforma del Presupuesto 2020 y Programación Cuatrianual presentada por el presidente de la nación, Lenín Moreno.

Tras extensos debates, la proforma obtuvo 65 votos a favor, 27 en contra, 27 asambleístas se abstuvieron y 18 estuvieron ausentes. Entre las razones aludidas por los diputados son los recortes presupuestales a la salud y políticas sociales.

#AHORA | Asamblea Nacional rechaza Proforma 2020.



¿La razón?: Ejecutivo sólo acogió 2 de las 17 observaciones realizadas por el legislativo. @ucsg_tv pic.twitter.com/EslbNFzIMl — JOSÉ DANIEL ACOSTA ® (@DanielAcostag) December 17, 2019

La irresponsabilidad del Gobierno al no acoger recomendaciones de la Asamblea Nacional hace que no se apruebe Proforma 2020, porque afecta a los procesos sociales, es inconstitucional, no tiene una planificación clara, incrementa el desempleo y la inestabilidad económica de todos", indicó el parlamentario por la Revolución Ciudadana, Esteban Melo Garzón.

Por su parte, la asambleísta Liliana Durán rechazó y catalogó el proyecto como vergonzoso, "en el pleno de la Asamblea debatimos el contenido de la Proforma 2020. ¡Es una vergüenza! Se reducen los montos destinados para: Salud, educación, y prevención de violencia de género. ¡Este gobierno es nefasto!", agregó.

Recomendaciones

La comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, propuso 17 recomendaciones a la proforma, las cuales tuvieron respaldo por el pleno y no fueron acatadas por el Ejecutivo. Entre las sugerencias están la presentación de un plan de contingencia ante riesgo de que no se concreten los 2.000 millones de dólares de la monetización de activos; garantías para que organismos de control del Estado se le entreguen los recursos; transferencia de recursos para universidades y escuelas para que sea gratuita la educación, informó la agencia de noticias venezolana Telesur.