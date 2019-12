Autobús se accidenta y boa muerde a pasajeros en Honduras (Video)

Imagen referencial: Pixabay

Cinco pasajeros salieron lesionados al accidentarse un autobús que cubre la ruta Loarque-Centro, en la salida al sur de Honduras.

Según se conoció en el lugar dos de los seis pasajeros lesionados al intentar salir del autobús que estuvo a punto de caer al río fueron mordidos por una serpiente.

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja quienes atendieron a los heridos y los trasladaron al Hospital Escuela para recibir atención médica.

Por esta boa fueron mordidos los pasajeros que cayeron al río en colonia Loarque de la capital luego que el conductor de rapidito se fuera a una hondonada. #LTV pic.twitter.com/Yw8mDR6eoj — LTV Honduras (@LTV_Honduras) December 17, 2019

El paramédico de la emergencia del 911, Guillermo Pastor, comentó que de acuerdo a versiones de los pasajeros al automotor se le dañaron los frenos, lo que provocó que el conductor perdiera el control y se precipitara a la hondonada.

Entre los heridos está el conductor, dos niños, un señor y otra persona que fue mordida por una serpiente (boa) al momento que intentaba ayudar a los pasajeros a salir del bus.

Pastor explicó que «la boa no es venenosa y por eso no se trasladó al hombre mordido por la serpiente, ya que no necesitaba atención médica», informó el medio local La Tribuna.

Bus "rapidito" se precipita a hondonada cerca de la capitalina colonia Loarque, al menos cinco pasajeros resultan heridos y una persona resultó con picaduras de serpiente (boa) #PrimiciaHonduras pic.twitter.com/IhTi4aaNtj — Primicia Honduras (@primiciahn) December 17, 2019

¿Qué hacer si te muerde una serpiente?

Aléjate del radio de ataque de la serpiente.

Quédate quieto y mantén la calma para ayudar a disminuir la propagación del veneno.

Quítate las joyas y la ropa ajustada antes de que comiences a hincharte.

Colócate, si es posible, de manera tal que la mordedura esté a la altura del corazón o por debajo.

Limpia la herida con agua y jabón. Cúbrela con un apósito limpio y seco.

Precaución

No uses torniquetes ni apliques hielo.

No hagas cortes en la herida ni intentes extraer el veneno.

No tomes cafeína o alcohol, ya que esto podría acelerar la absorción del veneno en tu cuerpo.

No intentes atrapar la serpiente. Trata de recordar su color y forma para que puedas describirla; será útil para tu tratamiento. Si tienes un teléfono contigo y esto no demora el momento de buscar ayuda, toma una foto de la serpiente desde una distancia segura para que sea más fácil identificarla.